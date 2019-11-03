Протест гірників на Кіровоградщині. Сотні працівників шахти в селищі Смоліне вимагають не зупиняти роботу підприємства.

З понеділка копальню планують закрити щонайменше на два місяці. І люди бояться залишитися без засобів до існування. Подробиці дізнавалася Олена Бринза.

У центрі Смоліного зібралися сотні працівників місцевої шахти. З понеділка гірників відправляють у відпустку. Обіцяють - на два місяці. Люди ж побоюються - шахта не запрацює і в новому році.

"На даний момент при тому що ми робимо свою роботу , нас намагаються зупинити , залишити наші сім'ї без заробітку, тому що по умовам простою наш заробіток буде мінімальний, зараз іде зимовий період , треба буде високі комунальні послуги оплачувати. Скіки це все буде, у людей же відпустки не безконечні і наша платоспроможність закінчиться, а щас у всіх діти, сім'ї, оплата комунальних", - говорить Іван Устенко, гірник Смолінської шахти.

Вимушена відпустка гірників вдарить і по місцевому бюджету. Адже завдяки надходженням від шахти утримували лікарню, школу і дитячий садок.

"Виїжджає молодьож, основна маса робочих у нас до 40 років , це самі трудоспособні, якщо вони остановляться на місяць - на два , то ми їх назад не зберемо. Еслі шахта стане нашому 10-тисячному посьолку всьо, інфраструктури другой немає, якщо буде остановка це буде мертвий город, він ізначально строївся цей, і водопостачання, і газо все остановиться , тоїсть запустити її нереально, це буде і затопка, і окіслєніє, все", - говорить Віталій Гапун, колишній працівник Смолінської шахти.

Призупинити роботу Смолінської шахти вирішили через її збитковість. А виникла вона тому, що Нацкомісія встановила занижений тариф на уран: 75 доларів за тонну за собівартості - 110 доларів.

"Дуже чуттєвою для селища є проблема з ціноутворенням, ціна виникла така, яка не відповідає рівню собівартості і за цією збитковою ціною наш комбінат прожив десять місяців , станом на сьогодні у підприємства закінчилися кошти і прогнозовано виникла така ситуація, коли деякі структури в складі Схід ГЗК повинні були стати на простій", - говорить Микола Мазура, Смолінський селищний голова.

Окрім Смолінської шахти, з понеділка зупиняються ще кілька підприємств.

"Це питання стоїть по всьому комбінату, на сьогоднішіній день прийнято рішення це призупинки і ведення в простій Жовтоводської шахти, заводу по виготовленню концентрату, також частково браки є матеріалів, деталей, мастильних матеріалів і все це може призвести до зупинки в подальшому Новокостянтинівської шахти і Інгульської шахти - я є її працівником - і в подальшому всього комбінату і знищення в цілому уранової галузі. Без роботи можуть залишитися 5 тисяч чоловік, які працюють на даному підприємстві", - говорить Дмитро Бондарєв, голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників.

Уже цього вівторка в Кабміні запланована робоча зустріч, на якій і вирішуватимуть долю уранової галузі. Гірники Смолінської шахти теж візьмуть у ній участь.