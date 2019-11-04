Британський уряд не дозволить Шотландії провести референдум про незалежність. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала цю позицію "неприйнятною".

Напередодні в Глазго відбувся багатотисячний мітинг за незалежність країни. Більшість людей тут виступає проти "брекзиту". Влада Шотландії планує наступного року провести голосування щодо відокремлення від Сполученого королівства. Однак для цього треба, щоб добро дали в Лондоні.

"Значно ліпша альтернатива для країни - це взяти наше майбутнє у свої руки і стати незалежною державою, яка інвестуватиме у свій народ, соціальне забезпечення та боротьбу з бідністю", - говорить Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії.

"Народ нашої країни вважає, що референдуми - це чудово. Ми вже мали його у 2014, і тоді шотландці сказали - це подія, що відбувається раз у покоління. І нині я не бачу жодних причин для ще одного референдуму", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.