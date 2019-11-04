Сыр - одно из самых любимых лакомств многих людей. Существует много видов этого продукта, которые отличаются вкусом, запахом, цветом. Однако, медики предупреждают: сыр может быть вреден при избыточном употреблении.

Медики рекомендуют соблюдать меру при его употреблении, чтобы не нанести вред своему организму. Итак, что вредного в сыре?

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Соль

В составе большинства сортов твердого сыра в больших количествах входят соли натрия, которые пагубно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Плесень

Среди разновидностей сыра существуют и такие, при изготовлении которых используется плесень. И хоть принято считать, что данный вид плесени не представляет опасности, многие эксперты рекомендуют не слишком увлекаться такими сортами сыра, как бри или камамбер, чтобы не навредить своему здоровью.

Холестерин

Подавляющее количество твердых сыров содержит высокий уровень холестерина, способного спровоцировать развитие сердечнососудистых заболеваний.

Как бы то ни было, все перечисленное выше не должно вызывать тревогу, если вы употребляете сыр в умеренном количестве, говорят диетологи, В этом случае вы сможете не только внести разнообразие в свой рацион, но и принести пользу своему организму.

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