15-річну туристку, яку у центрі Львова травмували коні, прооперували. Зараз вона у реанімації, її стан стабільний. Тим часом поліція шукає іноземців, які запустили феєрверки, що злякали тварин. Докладніше розкаже Христина Гашенко.

На відеокадрах із камери спостереження видно, як чоловік у центрі міста неподалік пам'ятника Шевченкові, запускає салют. Поруч десятки перехожих і карета з конями. Від гучних пострілів тварини зірвалися з місця. Постраждали кучер карети та 15-річна туристка з області, що сиділа на лавці. У дівчини значна крововтрата та відкритий перелом ноги.

"Попередньо казати про життєздатність кінцівки ще не можна того що рано, треба за кінцівкою дивитися. Але на цей момент нога є тепла, присутня пульсація. Дитина спілкується, знаходиться в свідомості. емоційний стан вона є виснажена, так вона була перелякана", - говорить Володимир Ришковський, дитячий ортопед-травматолог Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".

Постраждав і один із запряжених у карету коней. Через травми тварину ветеринарам довелося приспати.

Сьогодні про нещасний випадок на проспекті Свободи нагадують розтрощені ліхтарі і сліди від крові. Немає і популярних коней з каретами котрі традиційно розважають туристів.

Туристичних карет у Львові не буде ще тиждень. Міські посадовці їх тимчасово заборонили. Перевірятимуть, чи мають приватні підприємці всі необхідні документи, щоб використовувати коней для екскурсій.

"З метою щоб перевірили, як насправді у яких умовах утримуються коні, в яких умовах надається їм допомога ми зробимо виїзд на кожну локацію", - говорить Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.

Власниця коней переконує - тварин доглядає добре і закону не порушувала. Скакунів спеціально тренували для поїздок багатолюдними вулицями.

"Коні адаптуються до центру до натовпу до людей, вони адаптуються до пітард. Ми їх прострілюємо спочатку на великій відстані далі на меншій, на меншій, потім даємо цукор. Тобто є ціла система тренування", - говорить Валентина Банас, власниця коней.

Використовувати піротехніку у Львові заборонено. За це передбачено штраф - близько тисячі гривень.

"З часів коли розпочалися військові дії на сході ми розуміючи ситуацію прийняли рішення згідно з цим рішенням взагалі забороно на території Львова проводити будь які феєрверки", - говорить Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту Львівської міської ради.

За попередньою інформацією поліції, феєверки запустили троє іноземців. Хто вони ще з'ясовують.

"Відкрите кримінальне провадження за статтею 291 ККУ це порушення чинних правил на транспорті. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини подій", - говорить Світлана Добровольська, прес-секретар ГУНП у Львівській області.

Чи повернуться на вулиці Львова популярні туристичні карети - невідомо. 15-річну дівчину до кінця тижня лікарі планують перевести до травматологічного відділення.