Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди.

Рішення набуде чинності за рік. Цей договір підписали в грудні 2015. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів у атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату.

Трамп вважає: документ ставить під загрозу американську промисловість і водночас надто поблажливий щодо найбільших забруднювачів, як-от: Індія та Китай. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати - готові укласти нову угоду з іншими умовами.