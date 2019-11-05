США офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди [ Редактировать ]
Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди.
Рішення набуде чинності за рік. Цей договір підписали в грудні 2015. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів у атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату.
Трамп вважає: документ ставить під загрозу американську промисловість і водночас надто поблажливий щодо найбільших забруднювачів, як-от: Індія та Китай. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати - готові укласти нову угоду з іншими умовами.
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