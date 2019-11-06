Уряд має вирішити, як рятувати підприємства українського оборонного комплексу. Терміново зібрати засідання Кабміну з цього приводу закликав Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Харкова. Там він побував на трьох підприємствах, які переживають не найкращі часи. І представив нового очільника регіону. Більше розкаже Світлана Шекера.

Після відвідання трьох підприємств - танкобудівного заводу імені Малишева, Конструкторського бюро імені Морозова та Харківського авіазаводу - президент ділиться враженнями.

"Ну, по-перше, я в шоці. Нам сказав директор заводу, що з 2009 р, з 2009 року один танк побудували ми з вами. Один танк. Заборгованість страшна по заробітним платам, заборгованість на цих заводах до чотирьох років по заробітним платам", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

А ще холод у цехах.

"Взимку люди працювали в приміщенні, де була температура нуль градусів. Ми как к скоту к людям відносимось, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну, щоб вони нікуди не уїзжали", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Викликаний на цю нараду керівник КБ "Морозова" пояснює люди йдуть, бо не їм виплатили зарплату. Борги виникли через те, що не виконали попередній контракт. Поставили лише п'ять БТРів із 45.

"Если не провести срочных мероприятий по выводу положения из кризиса, то это приведет к остановке предприятия. потянет за собой на дно более ста предприятий-поставщиков", - говорить Володимир Жадан, т.в.о. директора конструкторського бюро ім. Морозова.

А от директор авіазаводу нарікає на відсутність державних замовлень.

"Самолет, на котором вы летели сюда, сколько ему лет. 50? 60? Я вам продемонстрировал два Ан-140, которые уже на протяжении та уже 10 лет мы не можем их никуда, ну извините за такой сленг, пристроить", - говорить Сергій Задорожний, директор Харківського авіаційного підприємства.

Гендиректор Укроборонпрому каже така ситуація й на інших підприємствах. І пропонує провести аудит, позбутися баласту зайвих приміщень, не виплачувати дивіденди й ухвалити вольове рішення списати борги цих підприємств.

"Максимум шесть месяцев, и никакой зароботной платы заборгованности не будет нигде. Мы взяли гроши з інших підприємств, на жаль, щодо інших підприємств, таких, как Антонов, у яких є гроші", - говорить Айварас Абромавічюс, генеральний директор ДК "Укроборонпром"

Швидко ж покращити умови праці людей на заводах - Зеленський просить бізнесменів. Звертається до Олександра Ярославського.

"Ну можно нам сейчас хотя бы помочь? - Ну конечно можно. - Ну надо помочь, ну это ж ваше, ну блин, легендарные заводы… мне просто очень обидно".

Представив президент і нового голову Харківської облдержадіміністрації. Це 34-річний Олексій Кучер. Колишній адвокат, нині нардеп від "Слуги народу".

Окремо президент подякував попередній очільниці Харківщини Юлії Світличній за її роботу.

"Дуже дякуємо. В Харкові в цілому непросто. Я вдячний за вашу потужну роботу, і якщо можно, ви нікуди не дівайтесь, ми все одно знайдемо. Допомагайте, ви в нашому ореолі, скажемо так, ми бачимо, хочемо, щоб ви допомагали як можна довше і найголовніше в Харківській області пану Кучеру", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Новий голова облдержадміністрації пообіцяв спершу з'ясувати, який стан справ у регіоні. Далі зосередиться на трьох напрямках - це інвестиції, екологічні питання та боротьба з корупцією.