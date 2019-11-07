Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику в Греції. Стихія вирує в містечку Каламата, що на півдні Пелопонесса. Вихор налетів на завод з виробництва оливкової олії.

60 працівників підприємства саме перебували всередині будівлі. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди. Камінням і дошками, які злетіли догори - повибивало шибки.