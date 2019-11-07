У Львові футбольні фанати влаштували масову бійку [ Редактировать ]
Масова бійка в середмісті Львова. Там близько півночі побилися футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. 12 дебоширів, більшість із яких - іноземці, затримали, інші втекли.
У сутичці постраждали двоє поліцейських, крім того, фанати розтрощили два службових авто. Сьогодні у Львові має відбутися матч у рамках "Ліги Європи". Український футбольний клуб "Олександрія" зустрінеться з французьким "Сент Антьє". Експерти кажуть, бійки фанатів у футболі - явище звичне, тож, найімовірніше, сутичку вони планували заздалегідь.
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