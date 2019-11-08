Допомогти врятувати єдиного сина просять батьки шестирічного Леоніда Осипова. Він уже понад два роки бореться з тяжкою хворобою. Лікарям вдалося досягти ремісії, втім недуга знову повернулася. Тепер врятувати хлопчика може лише операція. Батьки сподіваються, що його прийме на лікування клініка в Німеччині. Однак на це потрібна чимала сума.

Усе Почалося 2 роки Тому. Перші симптоми - кров у сечі. Мама відразу Повела маленького Леоніда до лікарів.

"Они заметили, как сказали, сосудистые пятна. Я видела эти пятна в мочевом пузыре, как сосудистая сетка. Вот так вот начиналась, получается, саркома", - розповідає Юлія Осипова, мама хворого хлопчика.

Спочатку медики думали, що це цистит. Утім, реальний діагноз виявився невблаганним: рабдоміосаркома сечового міхура. За кілька місяців Льоня уже взагалі не міг ходити в туалет.

"На МРТ показывает шейка мочевого пузыря. Что опухоль охватывает практически как подковой. Подкова видная, она в очень сложном недоступном месте", - говорить Юлія Осипова, мама хворого хлопчика.

14 курсів хіміотерапії, променева терапія, кілька хірургічних втручань - таке лікування подарувало родині надію. Проте - ненадовго.

"Мы надеялись, что она отступила, что мы наконец-то справились. Лето мы провели дома, у нас все было хорошо. И на плановом КТ - показало увеличение опухоли на 50%", - говорить Юлія Осипова, мама хворого хлопчика.

"У цій ситуації може йому допомогти тільки радикальна операція, яка полягає у видаленні сечового міхура і створенні штучного сечового міхура. Таких дітей в Україні дуже мало, трапляється така патологія одна-дві дитини в рік, а то може й не бути її. Ми звернулись до своїх колег з Німеччини. Сподіваємося, що нас приймуть і вдало прооперують", - зазначив Вадим Кобись, дитячий онколог, дитячий хірург Київського міського клінічного онкологічного центру.

Наразі Леонід почувається трохи краще, після хіміотерапії сили майже відновилися. Тож залюбки займається улюбленою справою: грається машинками.

Ходити до дитячого садочка хлопчик міг лише рік, тож тепер сумує без друзів і дуже хоче товаришувати з однолітками. А поки що знайомить нашу знімальну групу зі своїм найкращим другом - котом Поллі:

"Он иногда может ко мне заходить просто царапать ноги. Он когда был маленький, он заходил мне сильно на подушку".

За словами лікарів, у Леоніда є шанси повністю подолати рак, але часу в родини обмаль. Летіти на лікування необхідно якнайшвидше. Ціна життя - понад 60 тисяч євро.

"Я очень хочу, чтобы мой ребенок жил полноценной жизнью".

Подарувати Леонідові шанс на одужання може кожен. Необхідні реквізити зараз на екрані.

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Анна Осипова, мама хворого хлопчика

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+38 (097) 919 10 88 Андрій Осипов, тато