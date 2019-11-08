В ночь на пятницу, 8 ноября, в России в аэропорту Хабаровска на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190, передает "Униан".

Возгорание случилось во время запуска двигателя. На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы.

Отмечается, что сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во время авиашоу трагически погиб пилот.