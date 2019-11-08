В России загорелся самолет с пассажирами (жуткое видео) [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 8 ноября, в России в аэропорту Хабаровска на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190, передает "Униан".
Возгорание случилось во время запуска двигателя. На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы.
Отмечается, что сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что во время авиашоу трагически погиб пилот.
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