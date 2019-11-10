Народный депутат от фракции "Слуги народа" Николай Тищенко ушел от вопроса о его переписке с пранкером Джокером.

Тищенко задали несколько вопросов, на что в ответ он только молчал и улыбался, а затем начал говорить о роли журналистов.

"Я принципиально не уйду и буду слушать ваши вопросы. Хочу с журналистами поговорить. Я люблю всех журналистов. И хочу, чтобы вы знали: журналисты - самая важная профессия для нас, политиков. Самая важная позиция журналистов - отстаивать мнение народа. Народ требует изменений, поэтому команда Слуги народа взялась за изменение страны", - заявил Тищенко.

Феєричний Микола Тищенко "відповідає" на запитання журналістів щодо достовірності переписки із пранкером-Джокером ☝🏻 pic.twitter.com/xRh8W2EgeW — НВ (@tweetsNV) 10 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что Арахамия обнародовал переписку с пранкером Джокером.