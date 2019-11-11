Зариблення Дніпра відбулося напередодні у столиці. У річку випустили понад 200 тисяч мальків риби, що живиться рослинністю. Захід зробили соціальним - залучили громадськість, щоби привернути увагу до проблеми зникнення деяких видів із українських водойм.

П'ять з половиною тонн зарибку майже пів доби везли з Херсонщини, щоб випустити в Дніпро. Спеціальні цистерни швидко відкривають і по черзі випускають мальків у воду - щоб ті не задихнулися.

Цього разу до Канівського водосховища потраплять мальки коропа, білого амура і товстолобика. Щоб із-понад двох тисяч особин вижило якнайбільше - врахували всі ризики.

"Наразі ідеальні умови для зариблення. Можливо, вони не досить комфортні для нас, глядачів, але все ж температура води наразі оптимальна для вселення. Ми хотіли провести зареблення трохи пізніше. Але від'ємні температури носять великий ризик втрати риб", - говорить Олексій Страшний, співорганізатор заходу.

"У нас діє науково-біологічне обгрунтування, яке розроблено інститутом рибного господарства і на підставі цього обгрунтування ми здійснюємо зариблення. Там чітко вказані місця, а також період, коли необхідно зарибити", - говорить Олег Бездоганов, заступник начальника управління державного агентства рибного господарства в Києві та Київській області.

Досвідчені рибалки кажуть - водойми зариблюють не дарма. Риба тут приживається, тож ловити є що. Але багато видів уже давно не попадається на гачок.

"Немає такої риби як бобирці, піскарі. От вони зникли. Явдошки зникли геть зовсім. Їх немає. Так і інші види риб: карась, короп, щуки, плотва - попадаються, а орт таких саме, які люблять, наприклад, чисту воду дуже чисту воду - вони вимогливі до цього, то вони зовсім зникли", - говорить Сергій, рибалка.

Серед любителів порибалити і знакові постаті. Радять жорсткіше карати браконьєрів і розвивати культуру рибальства в Україні.

"Я вот немножко покатался по миру, посмотрел, как люди относятся к природе в других странах и в частности к рыбалке. У нас там, во что бы то ни стало, как можно больше рыбы наловить, не важно, каким способом и забрать домой, а там немножко другой подход. Там люди получают удовольствие и понимают, что если они сегодня много поймают, то завтра ничего не останется", - говорить Василь Ломаченко, чемпіон світу з боксу.

Доки випущені мальки приживаються на новому місці - активісти вже готуються до наступного етапу зариблення навесні.