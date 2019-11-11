В понедельник, 11 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $153.4. За неделю курс упал на $654.18. За месяц курс биткоина поднялся на $357.

Теперь за монету предлагают $8708.46.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $186.5;

$186.5; Litecoin $61.7;

$61.7; Bitcoin Cash $285.49;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.