Курс биткоина резко упал [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В понедельник, 11 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $153.4. За неделю курс упал на $654.18. За месяц курс биткоина поднялся на $357.
Теперь за монету предлагают $8708.46.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $186.5;
- Litecoin $61.7;
- Bitcoin Cash $285.49;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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