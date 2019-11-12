Молодь вийшла на демонстрацію проти закриття Університету економіки та бізнесу

В Афінах спалахнули сутички між правоохоронцями та студентами. Молодь вийшла на демонстрацію проти закриття Університету економіки та бізнесу.

Спочатку йшли ходою центральними вулицями, а потім на сходах будівлі Вишу ростянули банер зі словами "Руки геть від університету".

Щоб розігнати натовп - силовики застосували сльзогінний газ і петарди. У відповідь частина демонстрантів почала кидати у бік правоохоронців каміння.