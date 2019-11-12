"Руки геть від університету": студенти побилися із поліцією [ Редактировать ]
В Афінах спалахнули сутички між правоохоронцями та студентами. Молодь вийшла на демонстрацію проти закриття Університету економіки та бізнесу.
Спочатку йшли ходою центральними вулицями, а потім на сходах будівлі Вишу ростянули банер зі словами "Руки геть від університету".
Щоб розігнати натовп - силовики застосували сльзогінний газ і петарди. У відповідь частина демонстрантів почала кидати у бік правоохоронців каміння.
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