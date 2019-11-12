В Одессе трамвай "слетел" с рельсов и устроил ДТП [ Редактировать ]
В Одессе возле жилмассива "Школьный" произошло ДТП. Авария случилась с участием трамвая. Об этом сообщил пользователь Facebook Игорь Хмурый.
По предварительной информации, стало известно, что трамвай №13 слетел с рельсов и врезался в столб, который сильно перекосило.
Отмечается, что происшествие обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Киеве случилось смертельное ДТП, а также под Киевом пьяная женщина снесла 5 автомобилей.
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