В Одессе возле жилмассива "Школьный" произошло ДТП. Авария случилась с участием трамвая. Об этом сообщил пользователь Facebook Игорь Хмурый.

По предварительной информации, стало известно, что трамвай №13 слетел с рельсов и врезался в столб, который сильно перекосило.

Отмечается, что происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве случилось смертельное ДТП, а также под Киевом пьяная женщина снесла 5 автомобилей.