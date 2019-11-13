Мінсоцполітики попереджає про можливі помилки у платіжках за комуналку [ Редактировать ]
Про можливі помилки у платіжках за комуналку попереджає мінсоцполітики. Йдеться про випадки ненарахування суми пільги за жовтень. Адже з цього місяця діє новий механізм нарахування - зазначають у відомстві. Тим, хто знайде неправильні розрахунки радять звернутися до органу соціяльного захисту за місцем проживання.
У Мінсоцполітики нагадали, що з листопада українці отримуватимуть квитанції з повним розміром платежу. А субсидію даватимуть грошима. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує Ощадбанк.
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