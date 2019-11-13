14 мільйонів робочих мість за два з половиною роки - створила Іванка Трамп.

Такі заслуги своїй дочці приписав президент США Дональд Трамп під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка. За словами господаря Білого Дому, спочатку за мету Іванка ставила створення щонайменше п'ятисот тисяч кадрових місць, та результат перевершив усі очікування.