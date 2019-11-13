Ескалація в секторі Газа. За останню добу бойовики випустили понад 250 ракет і мінометних снарядів у бік Ізраїлю. У відповідь ізраїльська армія обстріляла тренувальні бази, фабрики зброї і склади угруповання "Ісламський джихад". За два дні боїв загинули щонайменше 19 палестинців.

За даними місцевих медиків, здебільшого мирні жителі. Чергове загострення в регіоні почалося напередодні. Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду", щоб запобігти нападу на своїх громадян. Члени угруповання пообіцяли помститися й почали обстрілювати ізраїльські території.

Кілька десятків людей постраждали, довелося закрити школи й бізнес-установи. У Тель-Авіві кажуть готові до тривалого конфлікту.

"Хочу вкотре наголосити - протистояння може тривати довго. Ми не прагнемо ескалації. Але на будь-яку атаку в наш бік ми будемо реагувати швидко й жорстко. Гадаю, краще б бойовики "Ісламського джихаду" усвідомили це зараз, а не коли буде надто пізно. Бойовики повинні припинити вогонь, інакше - нехай готуються до нових ударів з нашого боку", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.