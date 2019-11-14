У США тривають відкриті слухання щодо ймовірного імпічменту Дональду Трампу. Очільнику США закидають зловживання владою. Ідеться про спроби президентської адміністрації чинити тиск на Україну, щоб домогтися відкриття в нашій країні розслідування щодо сім'ї Джо Байдена - топ-конкурента Трампа на виборах 2020 року. Як минув перший день слухань - у нашому матеріалі.

Вже на початку слухань Адам Шифф, який очолює комітет з розвідки Палати представників Конгресу, задав жару, коли заявив, що, за його даними, в оточенні Дональда Трампа вже певний час наполегливо намагалися "очорнити" Україну.

"Джуліані просував розвінчану теорію, що Україна - а не Росія - втручалась в американські вибори 2016 року. Національні розвідувальні агенції послідовно підтверджували, що це була саме Росія", - говорить Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу.

Викликані на слухання Вільям Тейлор та Джордж Кент підтвердили, що саме через адвоката Трампа Рудольфа Джуліані на керівництво України здійснювався тиск щодо фабрикування компромату стосовно Байденів - в обмін на розмороження військової допомоги українській армії.

"В середині липня я почав усвідомлювати, що передумовою зустрічі з президентом Зеленським, були розслідування щодо Burisma і непідтверджених звинувачень про втручання України в американські вибори 2016. Також було зрозуміло, що ці умови були ініційовані нетрадиційний каналом політики щодо України, який, як мені стало зрозуміло, був спрямований паном Джуліані", - говорить Вільям Тейлор, повірений у справах США.

"Мені стало відомо, що Руді Джуліані та інші, включно з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, провадили кампанію з усунення посла Марі Йованович та її команди", - говорить Джордж Кент, помічник заступника секретаря Держдепу США.

Присутні однопартійці Трампа слухання назвали "виставою".

"Здається, ви погодилися - мимоволі чи навмисно - брати участь у драмі. Але головний спектакль, російська змова, закінчилась. І вас залучили до дешевого українського сіквелу", - говорить Девін Нунс, конгресмен-республіканець

Сам Трамп на прохання прокоментувати слухання щодо його ймовірного імпічменту - спочатку заявив, що не стежить за ними, бо надто зайнятий державними справами. А потім записав відео, в якому звернувся до американців.

"Те, що зараз відбувається, це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, - вони хочуть забрати все. Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Водночас глава Білого дому знову пообіцяв оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським, мовляв, вона, на його думку, має розставити всі крапки над "і". Тим часом у Пентагоні відмовилися розпочати розслідування щодо призупинення військової допомоги Україні, призначеної Конгресом. У відповідь на запити сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна, у воєнному відомстві США повідомили, що не хочуть таким чином втручатися в нинішні слухання щодо імпічменту.