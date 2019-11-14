Зеленский провел переговоры с Туском: о чем говорили политики [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел важный телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Известно, что стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС. Дональд Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта Северный поток - 2. Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС", - говориться в сообщении.
Владимир Зелеенский также поблагодарил Дональда Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом во время его пребывания в должности президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Раньше сообщалось о том, что президент Казахстана организовывает встречу Зеленского с Путиным. А в Кремле отреагировали на планы лидера Казахстана.
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