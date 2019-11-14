Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом заявил о том, что ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе.

Пристайко также назвал главные темы встречи:

обмен пленными

решение конфликта на Донбассе.

"За 5 лет украинцы имеют большую надежду на встречу "нормандской четверки". Главное - шаг к миру, решить войну на востоке страны. Именно на этой встрече мы хотим решить несколько главных вопросов. Эта встреча станет катализатором большого обмена политзаключенных. Зеленский рассчитывает что в ходе этой встречи мы откроем путь для решения проблемы на востоке Украины ", - заявил он.

Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".

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