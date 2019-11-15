Біля Кам'янки снаряд знищив двоповерховий будинок [ Редактировать ]
На сході країни знову втрати. Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав український військовий. За життя нашого воїна боролися лікарі, проте армієць помер у реанімації - повідомили у штабі операції. Загалом, за добу зафіксовано 15 атак з боку російських найманців.
Окупанти гатили із заборонених гранатометів, великокаліберних мінометів та стрілецької зброї. Під час ворожого обстрілу Кам'янки на Донеччині постраждав і житловий сектор - було знищено двоповерховий будинок. Сьогодні зранку бойовики з 82-міліметрових мінометів атакували наші позиції в районі Новотошківського. Ворожі обстріли зафіксовано також поблизу Новолуганського та Майорська.
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