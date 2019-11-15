Ізраїль поновив авіаудари по "Ісламському джихаду" [ Редактировать ]
Ізраїль поновив авіаудари по об'єктах палестинського угруповання "Ісламський джихад" на території сектора Газа. Про це у Tвіттері повідомила прес-служба армії країни.
Зазначили, що ракетний обстріл - це відповідь на атаку з території анклаву. Масованого ракетного удару по Ізраїлю палестинці завдали 12 листопада, після того, як ізраїльські ВПС ліквідували лідера "Ісламського джихаду".
З Сектора Газа у бік Тель-Авіва тоді випустили близько 190 ракет. Майже усі перехопила система "Залізний купол".
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