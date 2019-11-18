Венеція в полоні водної стихії. Напередодні місто пережило новий пік повені. Рівень води сягнув позначки один метр 60 сантиметрів. Збитки від великої води вже оцінюють у мільярд євро. Тетяна Логунова розкаже більше.

Волонтери у гумових рукавичках обережно гортають і просушують старовинні партитури. Нотні записи - скарб консерваторії імені Бенедетто Марчелло теж постраждали від великої води. Керівництво музичного закладу через соціальні мережі звернулося до жителів Венеції і попросило людей допомогти врятувати рідкісні музичні матеріали.

"Такої сильної повені у Венеції не було вже півстоліття. "Місто на воді" повільно перетворюється на "місто під водою". Уряд Італії оголосив надзвичайний стан і пообіцяв людям відшкодувати збитки, завдані стихією. Приватні особи отримають до п’яти тисяч євро, підприємці, у яких постраждав бізнес, до 20 тисяч".

У Венеції вже побували усі впливові італійські політики. У воді промочили ноги прем’єр Джузеппе Конте і лідер ультра-правої "Лігі Півночі" Маттео Сальвіні. Багато у місті і туристів. Хоча історичні пам’ятки час від часу закривають для відвідувачів, а ходити містом доводиться по коліна у воді. Мер Венеції оголосив про відкриття спеціального рахунку і закликав туристів переказувати кошти на ліквідацію наслідків повені.

"Це правильна ідея. Місто дуже красиве, відоме на увесь світ своїми історичними пам’ятками, його необхідно зберегти. А допомога Венеції точно знадобиться. Я думаю, щоб ліквідувідувати наслідки стихії потрібно буде дуже багато грошей", - говорить Діана Рамірез, туристка з Колумбії.

Якщо туристам у місті раді, то журналістам - не дуже.

"Я хочу подякувати усім, хто працює в таких умовах - від співробітників комунальних служб до медиків і карабінерів. Я бачив тут і групу, яка знімала фільм. Але їх я відправив геть, немає нічого гіршого, ніж спекуляція на таких подіях", - говорить Луіджі Бруньяро, мер Венеції.

А ці фото - затопленої міської ради Венеції - опублікували не журналісти, а один із місцевих політиків. І розповів, що велика вода прийшла у будівлю якраз під час обговорення бюджету на наступний рік. За іронією долі, через кілька хвилин після того, як більшість відмовилася виділяти додаткові кошти на боротьбу зі змінами клімату.

Кліматичні зміни та халатність політиків - головні причини повені у Венеції. Принаймні, за версією італійських ЗМІ. Вони повідомляють, що в місті вже давно мала бути збудована система мобільних бар’єрів "Мойсей", яка б захищала від сезонного підняття рівня води. Але через бюрократію і корупцію проект так і не закінчили. Більше того, деякі вже готові конструкції вкрилися іржею.

Прем’єр Італії, втім, запевняє - "Мойсей" майже готовий. І обіцяє, що будівництво завершиться через два роки. На понеділок він скликав екстренну нараду з цього приводу. Тим часом, Венеція чекає на нове підняття рівня води. У місті оголосили найвищий рівень небезпеки.