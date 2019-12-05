Гороскоп здоровья на 2020 год [ Редактировать ]
Здоровье - вещь непредсказуемая. Сегодня ты чувствуешь себя прекрасно и готов горы свернуть, а завтра лежишь и не можешь пошевелиться. Известный астролог составила гороскоп здоровья на 2020 год и назвала тройку счастливчиков, которым не стоит переживать, ведь для них все будет хорошо в 2020 году.
Гороскоп здоровья на 2020 год: кому не о чем волноваться?
1. Лев
Представители этого знака зодиака на целый год забудут, что такое лекарства и больницы. Вы будете чувствовать себя легко и здорово в этом году.
2. Водолей
Для представителей данного знака зодиака звезды подготовили неожиданные сюрпризы. о вы со всем справитесь и выйдете победителем.
3. Рыбы
Рожденные под этим знаком зодиака достаточно намучались со здоровьем в 2019, поэтому год Белой крысы будет для вас невероятно удачным в плане здоровья.
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