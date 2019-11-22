У Києві двоє братів створили онлайн-колекцію всіх історичних настінних скульптур столиці. Такі прикраси у вигляді голів людей, тварин та міфічних істот називаються "маскарони". Чим вони особливі та чому їх прозвали "хранителями Києва" - розкаже Катерина Сривкова.

Ми ходимо повз них щодня. Вони прикрашають сотні старовинних столичних будинків. Образи людей, богів, міфічних істот, тварин. Архітектори такі прикраси називають "маскарони". Андрій та Артем вирішили закарбувати на фото їх усі.

"Я стоял в пробке где-то на одной из центральных улиц и смотрел на разваливающийся дом, на котором осталась фигура льва. Очень многие дома разрушаются. Это историческое наследие, которое мы теряем", - говорить Андрій Афанасьєв, співавтор проєкту "Хранителі Києва".

"В нашей коллекции 402 дома и 930 уникальных маскаронов. Мы фотографировали не только маскароны, также брали барельефы, какие-то скульптуры и вообще все элементы, на которых есть хотя бы одно живое существо", - говорить Артем Афанасьєв, співавтор проекту "Хранителі Києва".

Здавна вважалося, що кам’яне обличчя або голова тварини - це оберіг від злих духів. У Києві такими "хранителями" оздоблювали будинки переважно кінця 19 - початку 20 століть, у розквіт так званого "київського модерну".

"Именно на этом доме было именно с этой целью, потому что это была клиника. То есть люди входили в дом и хотели, чтобы злые чары, болезни ушли и остались где-то на улице", - говорить Артем Афанасьєв, співавтор проекту "Хранителі Києва".

Хлопці обійшли майже кожну вулицю Києва і сфотографували всі цікаві елементи оздоблення. А щоб поділитися колекцією з громадськістю, створили сайт, де зібрали фотографії та інформацію про кожен маскарон, скульптуру та барельєф. Відсортували "хранителів" за спеціально розробленими критеріями. Кожен будинок позначили - на карті. Чорним кольором помічені ті будівлі, які руйнуються або вже зникли.

"Из того, что мы сняли буквально 10 лет назад, уже порядка десяти домов нету и домов 15 в очень ужасном состоянии. Также даже на существующих домах в центре можно увидеть, что маскароны разрушаются, разваливаются. За ними, к сожалению, никто не следит", - говорить Андрій Афанасьєв, співавтор проєкту "Хранителі Києва".

Зупинятися на створенні сайту брати не збираються. Мріють видати книгу-колекцію столичних маскаронів, щоб хоча б на папері вони збереглися назавжди.