Темна конячка. В американських передвиборчих перегонах можливий несподіваний поворот. Адже серед демократів, поряд із "політичними важковаговиками", такими як Джо Байден - усе активніше набирає бали кандидат, геть не схожий на інших. Значно молодший, без досвіду у великій політиці, та й до того ж перший в історії країни відкритий гей, який балотується на президента.

Чим же Піт Бутеджадж так зацікавив американців, що з мера маленького містечка став політиком національного масштабу? Дмитро Анопченко розбирався із цим питанням і поговорив із прихільниками людини, яка може очолити США.

До їхніх облич усі звикли, їхні меседжі відомі, а відповіді передбачувані. Старе покоління американських політиків у фокусі уваги вже не одне десятиліття. Байдену - 77 років, Елізабет Воррен - нещодавно виповнилося 70, "вічно другому" Берні Сандерсу - 78 "стукнуло"! І на цьому тлі бадьорих політичних пенсіонерів геть інакше виглядає "зелений" 37-річний Піт Буттеджадж.

Навчався в Гарварді, другу вищу - здобув в Оксфорді, знає шість мов. Служив у розвідці ВМС США, працював у провідній консалтинговій фірмі, а зараз мер невеликого провінційного містечка Саут-Бенд у Богом забутій Індіані. Ревний християнин і... відкритий гей. Камінг-аут зробив чотири роки тому; а торік уклав шлюб із Частеном Глезманом - учителем місцевої школи. Отже, це перший в історії країни кандидат у президенти, який щиро заявляє про свою орієнтацію. І водночас перший кандидат-мілленіал, поруч із бувалими суперниками. Яскравий і харизматичний. Щоправда, не всі можуть вимовити його мальтійське прізвище.

Сам він розуміючи проблему, просить називати себе "мер Піт" або навіть "просто Піт". (наклейки) Це спрацювало і наклейки з написом "Вашингтон за Піта" зараз і на бамперах машин, і на вітринах магазинів.

Теледебати цього тижня ми дивимося разом із прихильниками "просто Піта". Його появу на екрані зустрічають оплесками, колег-демократів старшого покоління - свистом. І діляться з нами - чому так налаштовані.

"Він з усіх них найбільш "приземлений". Найближчий до реальних проблем. І не встиг попрацювати у Вашингтоні і втратити зв'язок із пересічними людьми. Тож трудитиметься не для себе, а для них", - говорить Тріп Пірсон, прихильник Піта Буттеджаджа.

"Нам просто потрібен той, хто об'єднає. Той, хто знову склеїть цю країну. Та й світ склеїть. Те, що відбувається зараз в Америці, - жахливо. Як громадянин, я глибоко ображений тим, що робить адміністрація Трампа. Ось чому нам потрібен Піт", - говорить Джеймс Сендс Джамесса, лідер кампанії Піта Буттеджаджа у Вашингтоні.

Піт в провінції - його автобус, черги, зустрічі.

І, схоже, такі думки в багатьох, бо за останні тижні рейтинг Піта зріс і стрімко! Згідно з опитуваннями, Буттеджадж - вийшов на перше місце в Айові та Нью-Гемпширі - двох штатах, де праймеріз і партійні вибори відбудуться першими. І це багато в чому результат передвиборчого туру, в якому штабний автобус Піта намотав тисячі кілометрів.

У його кампанії - все інакше, ніж у політиків "старої школи". Жодних стадіонів! Лише маленькі зали у школах і на місцевих підприємствах, куди на зустрічі з Пітом черги стояли! Люди готові не тільки часом ділитися, а й грішми. Кошти на свою кампанію Піт зібрав переважно через інтернет! За три місяці до старту кампанії - сім мільйонів доларів! А зараз - ще плюс мільйон!

Річ у втомі американців від старих еліт. І величезному суспільному запиті на нові обличчя й нових людей. Нехай не ідеальних, але таких, які діють інакше й навіть говорять про інше. На цій хвилі Трамп три роки тому переміг. Цей самий тренд привів у владу Бориса Джонсона у Великій Британії та Володимира Зеленського в Україні. Тепер ця ж хвиля суспільних очікувань підхопила Піта Буттеджаджа у США.

"Зараз виникає величезний інтерес до когось, хто не з Вашингтона. Не зі старої команди. І я - саме така людина", - говорить Піт Буттеджадж, кандидат у президенти США.

На всі закиди суперників, що в нього, мовляв, немає досвіду, Піт відповідає: "А мені й не потрібен Такий досвід, як у вас". При цьому він аж ніяк не радикальних поглядів... Буттеджадж далекоглядно уникає гострих тем. Намагається сподобатися і тим, хто розчарувався в Трампі, але боїться різких політичних змін і тим, хто цих змін прагне.

"Скажу вам з упевненістю - я зовсім не екстреміст у тому, що стосується охорони здоров'я та інших болючих тем. Я лише пропоную країні шанс отримати президента, який її об'єднає, а не розсварить ще більше", - говорить Піт Буттеджадж.

Це позиціонування себе як "Миротворця" і дозволило Піту вирватися вперед у двох важливих штатах. "Кандидат від народу" перетягнув на себе частину електорату і суперників-демократів, і Трампа.

"Подивіться, як далеко він просунувся за дуже короткий час! Про нього ще недавно взагалі ніхто не чув! І це величезний плюс. Тому що людей нудить від Байдена, Сандерса, Воррен усі ці роки. А тут - немов спалах", - говорить Джеймс Сендс Джамесса, лідер кампанії Піта Буттеджаджа у Вашингтоні.

Це справді так. Інша річ, що стати популярним у всій країні, стартувавши лише зараз, дуже непросто. І в опитуваннях, де враховується думка всієї Америки, популярність Піта не така вже й висока.

У консервативних штатах його сексуальна орієнтація, яка у прогресивному Нью-Йорку - тільки в плюс, викликає роздратування та осуд. І це йому в обличчя кричать! З іншого боку, такі нападки чудово мобілізують прихильників Піта.

"Поки зарано говорити, що Буттеджадж очолить країну, але до нього варто придивитися. І вже зараз вивчити це складне прізвище", - говорить Дмитро Анопченко, кореспондент.

До виборів рік. І якщо Піт не зменшить обертів і не припуститься серйозних помилок, цього часу може вистачити, щоб до літа скласти конкуренцію старим лідерам перегонів. Тим більше що Буттеджадж отримав і неформальне благословення Барака Обами, до якого багато хто дослухається. Тихий і цілеспрямований - він цілковита протилежність ексцентричному й непередбачуваному Дональду Трампу. Але щоб зійтися з ним у двобої, "просто Піту" потрібно ще перемогти своїх маститих однопартійців. А це теж бій не на життя.