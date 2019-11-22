Майже п'ять мільярдів гривень - це сума зловживань, що переросли у підозру екс-нардепу Денису Дзензерському. НАБУ звинувачує його у недостовірному декларуванні своїх статків - приховав фінансові зобов'язання перед банками. І хоча сума вражає, ще раз: майже п'ять мільярдів гривень - ситуація все одно типова.

Сотні чиновників та депутатів роблять приблизно те саме - ховають майно, реальні заробітки та фінансові зв'язки. Відшуковувати усі такі зловживання повинен спеціальний державний орган - НАЗК - Національне агентство з питань запобігання корупції. Саме в його управлінні реєстр електронних декларацій посадовців. Однак, журналістам поки вдається знаходити у десятки разів більше зловживань, аніж спеціалістам НАЗК та НАБУ. У чому ж проблема? Та коли НАЗК запрацює наповну? Інна Томіна шукала відповідь.,

Елітні будинки, дорогі подарунки та небачена розкіш. Рівно три роки тому - бідні українці вперше побачили, як живуть їхні багаті слуги: народні депутати, судді та чиновники різного рангу. Останні здали свої "нульові" е-декларації.

"Ми побачили усі ці маєтки, гроші, золото і всі неймовірні статки. Там мощі святі і так далі", - говорить Катерина Риженко керівник юридичного відділу Transparency International Україна.

"Я навіть собі уявити не можу, яка це кількість грошей. 700 млн готівки, що була задекларована Дубневичами. Або десятки тисяч квадратних метрів нерухомості", - говорить Олександр Лємєнов, головний експерт неурядової організації Statewatch.

"Логічно було б щоб наступний крок був - Звідки? Як? чи на легальні доходи ці речі всі були акумульовані", - говорить Катерина Риженко.

Та наступний логічний крок так і не було зроблено. Реально декларації ніхто не перевіряв. Ні першого року, ні другого. У 2017 через зрив перевірки - Україна навіть втратила транш ЄС на 700 мільйонів. І винне у провалі насамперед одне відомство - Національна агенція із запобігання корупції.

"Там за два роки перевірялось 600 з копійками декларацій маючи мільйони", - говорить Катерина Риженко, керівник юридичного відділу Transparency International Україна.

"Орган є непрацюючим. Тому є багато причин, головна з яких, як на мене, неадекватний, політично-залежний менеджемнт цього органу", - говорить Віталій Шабунін, голова громадської організації "Центр протидії корупції".

Врешті жодного провадження, яке б завершилось результатом. Але сподівання на зміни - все ж є. Парламент ухвалив рішення, обіцяне політичними гравцями ще до виборів. Агенцію перезавантажили. Тепер це вже буде не колегіальний орган, як раніше. Всі повноваження матиме лише керівник структури.

"Вже немає колегіальності, вже немає п'ятеро, вони не можуть перехресно показувати один на одного і буде людина, яка буде Політично відповідальна за роботу НАЗК", - говорить Олександр Лємєнов, головний експерт неурядової організації Statewatch.

Зараз якраз триває конкурс на цю посаду. Та чи є охочі одноосібно взяти на себе всю відповідальність? Ми питаємо у членів конкурсної комісії.

"Є такі люди, чесно вам скажу, що були такі побоювання. Чи будуть охочі подаватись на конкурс, ну тому що попереденя слава НАЗК, всі оті зрадопереморги, незапуски декларацій, неперевірки політ партій, викривачі, які виходили з організації, ну тобто, там негативної слави ще надовго вистачить", - говорить Катерина Риженко.

Сьогодні стало відомо, що до комісії надійшло 32 заявки. Переважна більшість кандидатів - кияни. Передусім - юристи, є й науковці. Кращого мають обрати у грудні.

"Нам треба щоби майбутній керівник запустив агенцію в повноцінну роботу. Всі повноваженя він для цього буде мати, вони вже є у зміненому законі. Питання обрати людину, яка А - захоче це зробити, Б - матиме компетенцію це зробити і найголовніше не злякається це зробити", - говорить Віталій Шабунін, голова громадської організації "Центр протидії корупції".

Попереднє керівництво давно зажило скандальної слави. Їм закидали саботаж, повільну та вибіркову перевірку декларацій, політичну залежність і некомпетентність. Було навіть безпрецедентне преміювання самих себе при цілковитій бездіяльності. Ба більше, екс-очільниці Наталі Корчак самій оголосили підозру - через незадекларований автомобіль.

"Уявіть нонсенс, коли особа, яка має очолювати орагн щоб безпосередньо займається виключно електронним декларуванням порушує норми, прямі норми цього декларування, не внісши туди відповідне майно", - говорить Олексанрд Лємєнов, головний експерт неурядової організації Statewatch.

Зараз у системі більше двох мільйонів декларацій чиновнків і депутатів. І це буде завданням номер один для нового НАЗК. Ресурси для перевірки є. Було б бажання

"То це буквально питання декілької днів. Перевірити всі декларації. Вони не вручну мають перевіряти, перевіряє система. Порівнює декларацію, порівнює з офіційними реєстрами. Нехай би навіть почали там з декларацій, що були подані останнім часом, за 2018 рік", - вважає Олександр Лємєнов.

Та якщо декларації чиновників подаються в електронній формі, то зі звітами політичних партій - інша картина.

"Просто в двох словах, уявіть собі тонни вантажів фізичної паперової звітності, які звозяться до НАЗК, які публікуються лише в ПДФ у нечитабельному машинному форматі", - говорить Катерина Риженко.

Хоч і мізерні, але все ж результати роботи НАЗК таки є. У деклараціях депутатів минулого скликання агенція виявила недостовірні дані на майже 90 мільйонів гривень. Більше того, Набу зараз розслідує одну з найгучніших справ. Про чотири мільярди, які забув задекларувати екс-депутат Денис Дзендзерський.

"Поки він був депутатом, а генпрокурором, пробачте був Луценко, то проблем в нього не було, хоча справі цій більше двох років, Тільки людина позбулась депутатсього імунітету, одразу дотягтись до нього можна було, а мова йде про чотири мільярди незадекларованих зобовязань перед банками, чотири мільярди гривень, друзі", - говорить Віталій Шабунін, голова громадської організації "Центр протидії корупції".

Проливають світло на статки українських чиновників і журналісти-розслідувачі. Нещодавно стало відомо про геть небідне життя чинного нардепа Олександра Дубінського. За душею колишній журналіст має - 24 квартири та 17 автомобілів.

Щоправда, питань до нього у правохоронців бути не може. Все це придбане в ще додепутатське життя. Декларацію Дубінський обіцяє подати навесні.

"Я щиро сдіваюсь, що НАЗК - спеціальностворена іституція робитиме це, ну якщо не краще, то точно в більших масштабах ніж це роблять зараз журналісти. ну бо ми не платимо журналістам, а от Назк податками ми платимо, і це їхня робота перевіряти декларації", - говорить Віталій Шабунін, голова громадської організації "Центр протидії корупції".

А перевіряти буде кого. Цьогоріч до парламенту зайшли сотні нових політиків. Та й депутати, які програли вибори, все ще зобов'язані подавати звітність про доходи. Так звану дембельську декларацію. А ще НАЗК розсекретить звіти військових прокурорів і співробітників СБУ.