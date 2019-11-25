В Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про те, що колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха є розвідником. І у ході спецоперації його повернули на підконтрольну територію.

Про це напередодні повідомили у ЗМІ. За інформацією розвідки, Матюха п'ять років перебував на території ОРДЛО. І вдавав, що підтримує бойовиків.

На сайті "Миротворець" чоловіка називали посібником окупантів. На посаду народного мера його призначили у травні 2014, потім він був першим секретарем горлівського міськкому Компартії.

На посаді налагодив зв'язки з російськими кураторами псевдореспублік і передавав важливу інформацію в управління розвідки.