"Народний мер" Горлівки виявився агентом української розвідки [ Редактировать ]
В Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про те, що колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха є розвідником. І у ході спецоперації його повернули на підконтрольну територію.
Про це напередодні повідомили у ЗМІ. За інформацією розвідки, Матюха п'ять років перебував на території ОРДЛО. І вдавав, що підтримує бойовиків.
На сайті "Миротворець" чоловіка називали посібником окупантів. На посаду народного мера його призначили у травні 2014, потім він був першим секретарем горлівського міськкому Компартії.
На посаді налагодив зв'язки з російськими кураторами псевдореспублік і передавав важливу інформацію в управління розвідки.
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