Нацбанк презентував монети номіналом 5 гривень [ Редактировать ]
Нацбанк презентував монети номіналом 5 гривень. Вони увійдуть в обіг 20 грудня. На монетах, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький. Також з'явиться оновлений дизайн купюр номіналом 50 і 200 гривень.
Окрім покращеного дизайну на банкнотах будуть задіяні спеціальні технології захисту.
Монета в 5 гривень буде майже на 2 мм більшою в діаметрі в порівнянні з двогривневою. Її вага - 5,2 грама. Наступного року НБУ випустить монети вартістю 10 гривень.
Новими монетами можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти з обігу. Спеціально вилучатися з обігу банкноти номіналом 5 і 10 гривень не будуть. Також в обіг випустять оновлений дизайн банкнот у 50 и 200 грн.
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