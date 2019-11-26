Не до енергоощадних технологій цього сезону жителям міста Світловодськ, Кіровоградської області. Адже тепла в їхніх оселях досі немає. Ще в неділю ситуацію в місті було визнано надзвичайною - на вулицях сорокатисячного міста почали облаштовувати мобільні пункти обігріву. Причиною стали численні прориви тепломереж - місцевий приватний теплопостачальник їх ніколи не ремонтував. Тепер лагодити систему приватникам допомагають комунальні служби щонайменше з двох областей.

Якою була остання доба у змерзлому місті - розкаже наш кореспондент Станіслав Кухарчук.

"Все мокрое вот, все мокрое, все отпадает. Все мокрое, все цветет - и это вся квартира", - ледве стримуючи сльози, Надія показує - на що перетворилася її квартира за останній місяць. Через відсутність опалення у кімнатах та кухні стіни рясно вкрилися грибком. Весь цей час жінка та двоє її діток користувалися обігрівачем, але через перевантаження у квартирах вибивало електрику. Перегорів насос водопостачання.

"Сгорели на подстанции 2-3 фаза, уже двое суток сделать ее не могут. Потому что ее начинают подключать - вроде появилась, 10 минут свет погорел и все - опять все погорело. Воды в кране тоже нет - сгорел насос", - говорить Надія Примостка, жителька Світловодська.

І така ситуація майже по всьому Світловодську. В деяких оселях температура вже тиждень не піднімається вище чотирьох градусів тепла, через холоднечу зачинені школи та садочки. У місті з неділі запровадили стан надзвичайної ситуації техногенного характеру. Від учора ДСНС вже почало розгортати мобільні пункти обігріву - всього їх шість.

"Запалюємо буржуйку, вона горить постійно, обігріваються, кому холодно. Сухпайок є, хто голодний. Я тільки заступив сьогодні, ще не дуже розібралися, що до чого", - говорить Сергій Довгий, водій ДПРЧ-8 міста Олександрія.

Причина всьому - численні пориви на теплотрасі, пояснюють у мерії. Ще з 2001 року місто обігрівало спільне підприємство "Світловодськпобут". За час своєї роботи його керівники привласнили комунальні котельні, а в утримання мереж не вклали жодної копійки, - розповідає секретар міськради. В те що пориви усунуть в найближчі дні - міські чиновники не вірять.

"Реальність ви ж знаєте - підприємство вкрадене, керівництву не до цього, у них кримінальні справи, люди розходяться. Оптимізму у мене мало, мало оптимізму", - говорить Юрій Сапянов, секретар Світловодської міської ради.

Латати пориви "Світловодськпобуду" нині допомагають ремонтні комунальні бригади з Кіровоградської та Полтавської областей. Голова Кіровоградської обладміністрації запевнив, що тепло буде подано в будинки вже до ранку середи. Але в ремонтників прогнози менш оптимістичні - вся мережа повністю гнила і латками ситуацію не виправити.

"Пробивається, скажімо так, пробиває, оце папіросна бумага буде трішки крепчє".

Через зрив опалювального сезону у місцевій прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження - під підозрою міський голова, власник і директор "Світловодськпобуду". Також слідчі розслідують і привласнення засновником підприємства п'яти комунальних котелень.

"Комунальне майно - це частка 50 відсотків у статутному капіталі, яка, відповідно, шляхом реєстраційних дій та використання завідомо підробленого документу, була протиправно відчужена. Чотирьом особам було повідомлено про підозру, крім того накладено арешт на частку 50 відсотків у статутному капіталі", - повідомив Володимир Рубан, перший заступник керівника Знам'янської місцевої прокуратури.

Та від результатів слідства жителям Світловодська тепліше не стає. Тільки сьогодні комунальники виявили ще до десятка поривів на мережі.