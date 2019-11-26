Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення стане потужним інструментом у боротьбі з корупцією серед високопосадовців, - про це заявили у Світовому банку.

Документ значно полегшить роботу НАБУ та САП, зазначили в установі. Нагадаю, закон напередодні підписав президент України. Рішення парламенту зокрема також передбачає конфіскацію активів корупціонерів.