Світовий банк закликає посилити відповідальність за незаконне збагачення [ Редактировать ]
Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення стане потужним інструментом у боротьбі з корупцією серед високопосадовців, - про це заявили у Світовому банку.
Документ значно полегшить роботу НАБУ та САП, зазначили в установі. Нагадаю, закон напередодні підписав президент України. Рішення парламенту зокрема також передбачає конфіскацію активів корупціонерів.
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