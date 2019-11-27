Навряд чи туристи приїдуть побачити незвичний природний феномен, який виявили на Миколаївщині. Тисячі медуз та сильний відлив на березі Дніпробузького лиману налякав місцевих жителів, адже подібне тут спостерігають вперше. Та й фахівці кажуть - медуз у лимані не повинно бути. Що ж це? Диво природи чи аномалія? З'ясувала Марина Михайловська.

Це відео у соцмережі напередодні виклали жителі Лиманів. Люди розгублені, - мешканців моря у своєму водоймищі, та ще й стільки - бачать уперше.

"Ось подивіться! Такі здорові літні красені, яких ніколи у нас не було".

Медуз під час великого відливу викинуло на берег. Пані Світлана вийшла вранці прогулятися і злякалася:

"Думаю, що це таке… якісь плями. Спустилася до берегу, глянула - а то медузи. Я в житті їх стільки не бачила. Їх було мільйони".

Село розкинулося на узбережжі Дніпробузького лиману. Це місце вже давно непридатне для купання та відпочинку. Через забрудненість, тут немає навіть риби. Звідкіля взялися у прісній воді медузи, люди не розуміють.

"Майже зима, і куча медуз, це для нас вперше. Вітер дув із степу, вигнано було багато води. Де медуз стільки взялося, це для мене загадка", - говорить Наталія Панашій, староста села Лимани.

У рибінспекції кажуть: морські мешканці у прісноводному лимані відхилення від норми. Але і пояснення мають:

"Медузи за своєю будовою не взмозі протистояти течії. При сильних вітрах північного та північно-східного направлення відбувається верхнього прісного шару води до моря, а натомість низовими течіями заходить вода з Чорного моря, яка і заносить цих медуз", - говорить Євген Міщенко, начальник управління держрибагентства в Миколаївській області.

Фахівці переконують: масова загибель медуз не становить небезпеки. Ба навпаки: вони знищують чимало інших корисних підводних мешканців. Останнім же часом популяція медуз неконтрольовано зростає через велику засоленість та замуленість водойм вони з'являються вже навіть у річках.