Ученые провели исследования и выяснили, что регулярное употребление куриных яиц может предотвратить развитие болезни глаз, сообщает Dailymail.

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Кроме того яйца являются щедрым источником белка, полезных веществ и витаминов, которые положительно сказываются на работе всего организма, поэтому включать их в рацион нужно постоянно.

Также яйца защищают глаза от ультрафиолетового излучения и улучшают состояние зрительной системы.

Ранее сообщалось, какая ягода самая полезная.