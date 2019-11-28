Почему нужно есть куриные яйца [ Редактировать ]
Ученые провели исследования и выяснили, что регулярное употребление куриных яиц может предотвратить развитие болезни глаз, сообщает Dailymail.
Кроме того яйца являются щедрым источником белка, полезных веществ и витаминов, которые положительно сказываются на работе всего организма, поэтому включать их в рацион нужно постоянно.
Также яйца защищают глаза от ультрафиолетового излучения и улучшают состояние зрительной системы.
Ранее сообщалось, какая ягода самая полезная.
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