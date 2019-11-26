Чем опасны скрабы для кожи [ Редактировать ]
В последнее время скрабирование кожи стало важным ритуалом среди многих женщин. Однако, как уверяют дерматологи, неправильно подобранное средство и способ применения могут усугубить проблемы вашей кожи.
Эксперты рассказали, чем же могут быть опасны скрабы для кожи, а также можно ли отшелушить мертвые клетки с помощью других средств.
Дерматологи рассказали, какими средствами можно заменить скрабы и почему они вредны для кожи.
Критики скрабов говорят, что физические эксфолианты (скрабы) слишком жесткие, чтобы наша кожа не могла с ними справиться, но сторонники говорят, что нет никакого вреда, если скраб мягкий.
Так, если вы используете жесткие средства, вы можете вызвать микро-повреждения, то есть небольшие порезы и раздражение на вашей коже. Если вы хотите, отшелушить кожу, вы можете использовать химические средства. Есть много различных продуктов с кислотами, которые помогают удалить омертвевшие частички и липкую пленку.
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