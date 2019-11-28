До 40 зросла кількість жертв землетрусу в Албанії.

Ще понад 650 травмовані. Найбільше від удару стихії постраждала столиця - Тірана - і сусідне місто Дуррес: там досі шукають людей під руїнами. Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус - щоправда, меншої сили. Поштовхи спричинили паніку серед населення.