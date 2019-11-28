Зеленский в Вильнюсе пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси - литовские СМИ [ Редактировать ]
Украина рассмотрит поднимаемый Литвой вопрос об отказе от закупки электроэнергии, которая будет производиться Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), строящейся Беларусью рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса. Об этом заявил в среду во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Владимир Зеленский, сообщают литовские СМИ.
Президент Литвы Науседа сообщил на брифинге для прессы, что ознакомил своего украинского коллегу с позицией Литвы. "Я изложил причины нашей обеспокоенности по БелАЭС ", - отметил он.
"Все, что важно для вас (Литвы - ред.), что касается безопасности, то важно и для украинцев. Я услышал ваш сигнал и обязательно с министром энергетики рассмотрю этот вопрос", - ответил Зеленский.
Литва заявляет, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и принял закон, запрещающий покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. Вильнюс ищет союзников такому решению на двустороннем уровне и в рамках ЕС. Литва прежде всего надеется на солидарность соседней Польши и других стран Балтии. В свою очередь, Польша заявила, что готова поддержать Литву.
На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в увеличении импорта электроэнергии из Беларусси, который можно нарастить только с БелАЭС, первый блок которой должен быть пущен в начале 2020 года.
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