О таком популярном блюде японской кухни, как суши, имеется множество противоречивых заключений медиков. Однако, как они уверяют, периодически все же нужно включать деликатес в свой рацион. Так, эксперты рассказали о неожиданных полезных свойствах суши для здоровья.

За счет рыбы можно стимулировать более активную работу мозга, поскольку происходит питание клеток органа. Посредством имеющихся в блюде белков повышается концентрация.

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Соевый соус и рыба служат источником железа, а последнее обеспечивает рост эритроцитов в крови, улучшая ее циркуляцию. Полезные свойства имеются и у нори, в них много минералов и йода, улучшающего работу щитовидки, ответственной за выработку гормонов.

В суши немало антиоксидантов, замедляющих старение организма, сохраняя при этом клеточную структуру кожи. Положительный эффект ощутит и иммунная система, поскольку васаби и имбирь могут похвастаться антибактериальными свойствами.

Рыба богата кальцием, обеспечивающим здоровье костей, поэтому суши помогут сократить риск остеопороза. За счет блюда можно улучшить настроение благодаря витамину B12 и стимулировать обмен веществ.

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