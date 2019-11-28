Люди, которые следят за своей фигурой ошибочно думают, что отказавшись от картофеля - они избавятся от ненавистных килограммов. Однако, как утверждают ученые, картофель обязан быть в рационе каждого человека, ведь этот продукт - уникален.

Витамины. Картофелины полны витаминов, особенно B1, B2 и B6. Но также в них много витамина C: три-четыре средних плода обеспечивают более половины суточной потребности в этом витамине С. Благодаря своему комплексу микроэлементов картошка укрепляет иммунную систему и стимулирует обмен веществ.

Сахар в крови под контролем. В состав вареного картофеля входят неперевариваемые компоненты, которые набухают в желудке, и таким образом не дают нам много есть. Кроме того, благодаря этим веществам уровень сахара в крови долго не повышается после еды.

Похудение. Поскольку картофель защищает от резкого роста сахара в крови, человек долгое время чувствует себя сытым и не тянется за дополнительной порцией еды. Таким образом картофель оказывается полезен для похудения и поддержания веса - конечно, при условии, что он употребляется не в жареном виде или в составе калорийных блюд.

Улучшает работа желудка и кишечника. Содержащийся в картофеле крахмал полезен для желудка и кишечника: он связывает избыток кислоты, токсины и выводит их. Картофельный сок в свою очередь действует как лекарство от изжоги.

Защищает от рака. Регулярное употребление картофеля снижает для организма риск развития рака желудка, это установили китайские ученые из Чжедзянского университета. Защиту от рака желудка в связи с употреблением картофеля исследователи склонны объяснять действием антиоксидантного компонента - витамина С.

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