Інсуліновий вбивця: у Німеччині судять медбрата, який вбивав літніх людей [ Редактировать ]
Інсуліновий вбивця. У Німеччині судять медбрата, який вбивав літніх людей, вводячи їм смертельні дози цього препарату.
Прокуратура вважає, що чоловік відправив на той світ щонайменше шістьох людей. Тетяна Логунова - далі.
На лаві підсудних поляк Гжегож В. Кілька років тому він переїхав до Німеччини і закінчив курси по догляду за літніми людьми. Роботу чоловік шукав через різні агенції, надавав перевагу немічним одинакам. А коли пацієнти йому набридали, вбивав їх.
"Прокуратура Мюнхена звинувачує підсудного у вбивстві шести людей і в трьох замахах на вбивсто", - говорить Анне Ляйдіг, представниця прокуратури Мюнхена.
Своїм жертвам медбрат вводив смертельну дозу інсуліну. Цього препарату у нього було вдосталь, адже чоловік страждає на цукровий діабет.
"Очевидно, що він знав, як впливає інсулін на організм людини, яка не хворіє на діабет. Знав, що це може призвести до смерті", - говорить Анне Ляйдіг, представниця прокуратури Мюнхена.
Коли люди помирали, Гжегож В. грабував помешкання і негайно переїздив у інше місто.
"Трагізм ситуації в тому, що його жертви були літніми і немічними людьми. Про яких кажуть, що вони вже у кінці життєвого шляху. Коли ці люди раптово помирали, це не викликало підозр", - говорить Анне Ляйдіг, представниця прокуратури Мюнхена.
Викрили медбрата випадково. Лікар, який оглядав одну з його жертв, помітив слід від ін'єкції і про всяк випадок відправив тіло на розтин. А потім за справу взялася поліція. Вона, до речі, не виключає, що медбрат міг вбити більше людей, ніж відомо дотепер. Наразі слідчі перевіряють усі місця, де працював Гжегож В.
Сам обвинувачений на першому засіданні не промовив жодного слова. Найімовірніше, вирок йому винесуть за кілька місяців. Прокуратура вимагає довічного ув'язнення.
Це не перший подібний процес у Німеччині. У червні цього року до довічного ув'язнення засудили медбрата Нільса Хегеля. Санітара, який працював у клініках Нижньої Саксонії визнали винним у вбивстві вісімдесяти п'яти пацієнтів. Він вводив пацієнтам великі дози ліків і викликав зупинку серця. А потім намагався їх реанімувати, щоб заслужити визнання колег. Жертвам Хегеля було від 30 до 90 років.
по теме
Мобільна клініка: фонд Олени Пінчук допомагає хворим на ВІЛ та СНІД дітям подолати страшну хворобу
Понад 8 тисяч дітей в Україні мають діагноз ВІЛ та СНІД. Така офіційна статистика. Переживати страшну хворобу маленьким українцям окрім держави допомагають сотні волонтерів та благодійників
Поліція встановила мотив убивства сина екс-президента Німеччини
Помста, як привід. Чоловік, який напередодні зарізав сина екс-президента Німеччини, ненавидів родину фон Вайцзеккерів
Швидка допомога без колес: на Рівненщині медтранспорт потребує оновлення
На Рівненщині автопарк медтранспорту майже зношений. Карети швидкої допомоги виходять з ладу, коли їдуть за викликом
Швидка допомога без колес: на Рівненщині автопарк потреюує оновлення
Карети швидкої допомоги виходять з ладу, коли їдуть за викликом. Які шанси у жителів Рівного дочекатися меддопомоги вчасно
На Прикарпатті чоловік після перелому потрапив у кому
Потрапити в кому після перелому. На Прикарпатті чоловік два тижні після операції не приходив до тями. Родичі підозрюють, що помилки припустився анастезіолог