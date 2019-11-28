Інсуліновий вбивця. У Німеччині судять медбрата, який вбивав літніх людей, вводячи їм смертельні дози цього препарату.

Прокуратура вважає, що чоловік відправив на той світ щонайменше шістьох людей. Тетяна Логунова - далі.

На лаві підсудних поляк Гжегож В. Кілька років тому він переїхав до Німеччини і закінчив курси по догляду за літніми людьми. Роботу чоловік шукав через різні агенції, надавав перевагу немічним одинакам. А коли пацієнти йому набридали, вбивав їх.

"Прокуратура Мюнхена звинувачує підсудного у вбивстві шести людей і в трьох замахах на вбивсто", - говорить Анне Ляйдіг, представниця прокуратури Мюнхена.

Своїм жертвам медбрат вводив смертельну дозу інсуліну. Цього препарату у нього було вдосталь, адже чоловік страждає на цукровий діабет.

"Очевидно, що він знав, як впливає інсулін на організм людини, яка не хворіє на діабет. Знав, що це може призвести до смерті", - говорить Анне Ляйдіг, представниця прокуратури Мюнхена.

Коли люди помирали, Гжегож В. грабував помешкання і негайно переїздив у інше місто.

"Трагізм ситуації в тому, що його жертви були літніми і немічними людьми. Про яких кажуть, що вони вже у кінці життєвого шляху. Коли ці люди раптово помирали, це не викликало підозр", - говорить Анне Ляйдіг, представниця прокуратури Мюнхена.

Викрили медбрата випадково. Лікар, який оглядав одну з його жертв, помітив слід від ін'єкції і про всяк випадок відправив тіло на розтин. А потім за справу взялася поліція. Вона, до речі, не виключає, що медбрат міг вбити більше людей, ніж відомо дотепер. Наразі слідчі перевіряють усі місця, де працював Гжегож В.

Сам обвинувачений на першому засіданні не промовив жодного слова. Найімовірніше, вирок йому винесуть за кілька місяців. Прокуратура вимагає довічного ув'язнення.

Це не перший подібний процес у Німеччині. У червні цього року до довічного ув'язнення засудили медбрата Нільса Хегеля. Санітара, який працював у клініках Нижньої Саксонії визнали винним у вбивстві вісімдесяти п'яти пацієнтів. Він вводив пацієнтам великі дози ліків і викликав зупинку серця. А потім намагався їх реанімувати, щоб заслужити визнання колег. Жертвам Хегеля було від 30 до 90 років.