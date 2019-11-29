Зустріч у Нормандському форматі, яка запланована на дев'яте грудня, вже стала однією з головних тем української політики. З одного боку, це дивно. Бо, насправді, поки немає взагалі що обговорювати подія ще не відбулась. А з іншого боку ми перебуваємо в таких політико-дипломатичних умовах, що не важко передбачити той результат, з яким Володимир Зеленський може повернутися з переговорів.

Будуть обговорювати припинення вогню на всій лінії фронту, звільнення полонених, а також... політичну частину Мінських домовленостей. І це найскладніше. Тому що в нашому політикумі немає однозначного ставлення до зобов'язань України за "Мінськом".

Хто має отримати амністію з того боку фронту та на яких умовах? Чи на постійній основі має впроваджуватись особливий статус для Донецька та Луганська? Коли та за якими правилами мають відбутись місцеві вибори в ОРДЛО? Зеленському доведеться узгоджувати відповіді на всі ці питання саме в Нормандському форматі.

А політики вже готуються до різних варіантів конкретних домовленостей. От, скажімо, три партії у Верховній Раді "Батьківщина", "Голос" та партія Петра Порошенка разом вимагають від Зеленського не йти у "норманді" на політичний компроміс. "Голос" взагалі вимагає відмовитись від "Мінська". Вони називають це червоними лініями, однак якщо все виконати - доведеться повертатись, фактично, ні з чим з переговорів. Окремою вимогою є недопущення будь-яких обговорень енергетичної тематики в Парижі.

Інакше сприймають Нормандський формат в "Опозиційній платформі - За життя". Там наполягають, що ця зустріч має ще раз підтвердити безальтернативність Мінських домовленостей і, звісно, - їхньої політичної частини. Ось що кажуть.

"То, что сегодня эта встреча будет, очная, девятого декабря, это уже исключительно положительный акт. Потому что даже сама встреча будет означать, что, во-первых, этот формат действует, во-вторых, я думаю и уверен, что на этом "нормандском формате" один из главных вопросов (их будет несколько) ‒ будет подчеркнуто и утверждено, насколько сегодня главы государств "нормандского формата" привержены неукоснительному соблюдению Минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН. Главным вопросом будет закон об особом статусе Донбасса. Он действительно главный. Почему? Потому что, во-первых, он заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года, он не продлен. Во-вторых, он действительно представляет основу урегулирования ситуации и основу построения того, что может быть после выборов на неконтролируемых территориях Донецка и Луганска.

Так вот, мы, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", внесли на прошлой неделе изменения в этот закон. Мы предлагаем внести изменения в закон с учетом последних действий, которые имели место в процессе подготовки к встрече в "нормандском формате". Мы вносим изменения в статьи 1, 2, преамбулу, где говорим о том, что этот закон действует на постоянной основе", - заявив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".