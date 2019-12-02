У Берліні пограбували музей історії Штазі [ Редактировать ]
У Берліні пограбували музей історії Штазі спецслужби Німецької Демократичної Республіки. Виставка розташована у колишній будівлі міністерства державної безпеки.
За повідомленням поліції, у ніч проти 1 грудня крадії залізли в будівлю через вікно першого поверху. Розбили вітрини, викрали медалі та коштовності. Працівники музею помітили зникнення вранці й повідомили у поліцію.
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