Феноменальный удар Свитолиной стал лучшим в октябре (видео) [ Редактировать ]
Удар украинской теннисистки Элина Свитолина стала автором лучшего удара в октябре по версии WTA. По результатам голосования болельщиков Свитолина заняла первое место, сообщает сайт WTA.
Известно, что на второй строчке оказалась Арина Соболенко. Свитолина выполнила свой феноменальный удар в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA.
"Я думаю, что многие были удивлены. Даже я, потому что я так хорошо сыграла", - прокомментировала Свитолина.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина сыграет в мексиканском турнире. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.
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