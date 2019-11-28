Удар украинской теннисистки Элина Свитолина стала автором лучшего удара в октябре по версии WTA. По результатам голосования болельщиков Свитолина заняла первое место, сообщает сайт WTA.

Известно, что на второй строчке оказалась Арина Соболенко. Свитолина выполнила свой феноменальный удар в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA.

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"Я думаю, что многие были удивлены. Даже я, потому что я так хорошо сыграла", - прокомментировала Свитолина.

Раньше сообщалось о том, что Свитолина сыграет в мексиканском турнире. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.