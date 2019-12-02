Почему нужно есть гранат [ Редактировать ]
Гранат - один из самых полезных для организма фруктов. В нем содержится много витаминов и минералов. Особенно полезно его употреблять в зимнее время года, так как он отлично борется с простудами и укрепляет иммунитет, пишет 24tv.ua.
Гранат активизирует иммунную систему организма, защищая его от вирусов. Также этот содержит половину дневной нормы витамина С, поэтому эффективно помогает организму справиться с вирусными заболеваниями.
Кроме того, в составе граната есть фолиевая кислота, которая активно участвует в функции кровосоздания. Также гранат способствует повышению гемоглобина. Этот фрукт очень важен и для здоровья сердца.
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