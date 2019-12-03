Канцлер Ангела Меркель зустрілася з німецькими фермерами, які минулого тижня на тракторах приїхали до Берліна протестувати через аграрну політику уряду. До чого домовилися і чому під час цієї зустрічі знову мітингували? Тетяна Логунова - з подробицями.

Минулого тижня вони протестували у центрі Берліна, сьогодні сидять за круглим столом в офісі канцлера. Ангела Меркель запросила на зустріч німецьких фермерів. Щоб разом з ними обговорити новий, розроблений урядом аграрний пакет, який не подобається працівникам сільскогосподарської галузі.

"Я розумію, що вам важко витримувати деякі політичні дискусії. Ви працюєте у сільському господарстві і краще за інших знаєте, що таке природа. Ви знаєте реалії і, можливо, інколи відчуваєте, що вашу працю недостатньо поважають. Ця зустріч насамперед прояв великої поваги до вашої важкої роботи", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

А ще спроба вмовити фермерів підтримати новий аграрний пакет. Який зобов'язує їх дотримуватися у своїй роботі певних норм щодо захисту довкілля. Наприклад, забороняє використовувати гліфосат - гербіцид для боротьби з бур'янами - і цілий ряд добрив, включно із рідким гноєм. А ще передбачає перебудову приміщень для утримання тварин, щоб їм жилося вільніше і комфортніше.

"Сільське господарство - це системно важлива галузь. Ви потрібні нам для виробництва харчів. Але водночас - без вас ми не зможемо зберегти довкілля і захистити клімат", - говорить Юлія Кльокнер, міністр аграрної політики.

Аграрії захищати довкілля не проти. Але просять уряд включити у новий пакет і заходи, що врятують фермерів від збитків і дозволять залишатися конкуретноспроможними.

Політики пообіцяли фермерам ще трохи попрацювати над новим аграрним пакетом. І потім знову зустрітися для його обговорення. Тож, найближчим часом аграрії у Німеччині не протестуватимуть. Чого не скажеш про захисників довкілля.

Не йти на компроміси, а негайно реалізовувати агарний пакет та інші програми із захисту клімату. Цього від Меркель сьогодні вимагали еко-активісти. Акцію протесту вони провели під стінами офісу канцлера саме тоді, коли Меркель зустрічалася з фермерами.