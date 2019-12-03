"Дела обстоят тяжело": близкие Заворотнюк ужаснули заявлением [ Редактировать ]
Известная актриса Анастасии Заворотнюк все еще находится на лечении в реабилитационном центре Москвы. Но ее состояние пугает родных. Об этом сообщает солист популярной в 90-х группы "Дюна" Виктор Рыбин.
"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело", - рассказал Рыбин.
Также, он поддержал родных и сказал о их праве не выставлять болезнь актрисы на всеобщее обозрение.
Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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