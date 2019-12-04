В Одесі горів коледж економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. За даними поліції, постраждали вже 21 людина. Рятуючись від вогню, дехто навіть вистрибував з вікон, жінка-викладач померла в лікарні.

Площа пожежі охопила 4 тисячі квадратних метрів. Відомо, що в коледжі не було опалення, тому там користувалися обігрівачами.

Хронологія подій - у матеріалі з Одеси.

У вогні - коледж Економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Зайнялося на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу близько 10 години ранку. Студенти саме були на навчанні. Вогонь швидко поширився приміщеннями. Одна з причин - легкозаймисті очеретяні перекриття. Вигоріло понад 3 тисячі квадратних метрів. У будівлі обвалився дах. Через пожежу дев'ятеро студентів, рятуючись від вогню, вистрибнули з вікон на припарковані автівки - дивом уціліли.

"Люди начали прыгать с окон. Начали их выносить. Падали на машины, на крыши, дети прыгали. Две девочки или три и пару мальчиков - человек 5 прыгали. - З якого поверху? - С четвертого", - розповідає Микола Георгієв, очевидець.

У пожежі загинула жінка. Її привезли до лікарні в тяжкому стані, але врятувати не змогли. Загибла Анна Бордюк - 43-річна викладачка технікуму. За даними поліції, 22 людина постраждала й перебуває в лікарні. Серед них - шестеро рятувальників.

"Всем оказывается медицинская помощь, все обследования проводятся тут же, начиная с приемного покоя. Все лечебные учреждения приведены в состояние повышенной готовности", - повідомила Алла Калієва, начальник відділу медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради.

Загалом, у закладі навчались і працювали близько чотирьохсот людей - нині складають їхні списки. Батьки шукають своїх дітей. Не має зв'язку ще із чотирма людьми, які перебували в приміщенні під час пожежі. Їхні рідні чергують у лікарнях.

"С тех, которые прыгали, сделали им всем УЗИ внутренних органов. Повреждения органов нет, повреждения серьезных костей также нет. У всех есть отравление продуктами горения средней степени тяжести. У одной девочки ожоги 1 степени - меньше 5% тела", - повідомив Володимир Босенко, завідувач реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої лікарні.

Пожежу вдалося локалізувати, проте з вогнем борються й досі. На заваді стали неправильно припарковані автівки. До гасіння пожежі залучили 20 одиниць спецтехніки.

Студенти розповідають - у приміщенні не спрацювала протипожежна сигналізація. Імовірною причиною загоряння називають старі електродроти, їх не ремонтували понад 50 років.