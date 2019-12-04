04 грудня з нагоди відзначення Дня Збройних сил України було презентовано немаркований художній конверт, випущений Укрпоштою спільно з благодійною організацією "Артрехаб".



Конверт прикрашають фрагменти робіт п'ятьох ветеранів та волонтерів - орнамент, намальований під час арт-реабілітаційних занять, зокрема Олександра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика оа Лариси Микитьон.



Мета проекту -привернути увагу суспільства до проблем реабілітації ветеранів та важливості арт-терапевтичних заходів у цьому процесі.



"Я радію, що роботи ветеранів побачать ще більше людей. В основі діяльності громадської організації Артрехаб є практика арт-реабілітації за авторським методом, що базується на декоративно-прикладних техніках традиційних мистецтв України. Ідея використання мистецьких практик у психологічній реабілітації виникла через мої глибокі переконання, що творчий потенціал - це допоміжна сила, важливий ресурс для відновлення психологічного стану та його гармонізації. Наша команда, яка складається з менеджерів, психологів та художників проводить заняття в лікарнях, реабілітаційних та дитячих психологічних центрах на постійній основі, а також бере участь у художніх акціях з дітьми із особливими потребами", - сказала засновниця Артрехабу ZINAЇDA на офіційній церемоії спецпогашення марки на конверті.

Усі присутні на презентації мали змогу підписати та відправити лист миру міжнародним організаціям та послам доброї волі. Флешмоб #free_from_war, має нагадати світові про важливість миру і про ціну, яку військовим доводиться платити за його відновлення.

Протягом року конверт можна придбати у будь якому відділені поштового зв'язку.

З 5 грудня 2019 по 10 січня 2020 у приміщенні Музею пошти за адресою вул. Андрія Шептицького, 16\4, триватиме виставка робіт ветеранів та волонтерів, що їх створено під час арт-реабілітаційних занять Артрехаб. Вхід вільний. Режим роботи: вівторок-четвер (9.00-16.00).



Артрехаб - благодійна організація, що допомагає людині, котра опинилася в складній життєвій ситуації, в її психологічному відновленні. Артрехаб проводить арт-реабілітаційні заняття за методою художниці ZINAЇDи "Техніка червоної нитки". Нині АРТРЕХАБ працює з ветеранами й волонтерами АТО ООС, членами їхніх сімей.