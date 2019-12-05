На початку жовтня Держдеп США дозволив продаж в Україну ста п'ятдесяти протитанкових ракет Javelin

США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні. З пропозицією внести такі кошти в бюджет на наступний рік виступив президент Дональд Трамп.

Щоправда, є певна умова - за ці гроші Київ має придбати протитанкові ракети Javelin. Якщо Конгрес підтримає проєкт кошторису й надасть асигнування, то Штати й далі допомагатимуть Україні, заявив заступник міністра оборони країни Джон Руд.

Нагадаю, на початку жовтня Держдеп США дозволив продаж в Україну ста п'ятдесяти протитанкових ракет Javelin та обладнання до них - на суму близько 40 мільйонів доларів.