США пообіцяли Україні $250 млн на Javelin [ Редактировать ]
США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні. З пропозицією внести такі кошти в бюджет на наступний рік виступив президент Дональд Трамп.
Щоправда, є певна умова - за ці гроші Київ має придбати протитанкові ракети Javelin. Якщо Конгрес підтримає проєкт кошторису й надасть асигнування, то Штати й далі допомагатимуть Україні, заявив заступник міністра оборони країни Джон Руд.
Нагадаю, на початку жовтня Держдеп США дозволив продаж в Україну ста п'ятдесяти протитанкових ракет Javelin та обладнання до них - на суму близько 40 мільйонів доларів.
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