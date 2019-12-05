В пятницу, 6 декабря, наступит 10-й лунный день. Этот период хороший для творчества, любви и духовных поисков. Кроме того, будут хорошо продвигаться абсолютно любые дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

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Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, как в взаимоотношениях на личном плане, так и в деловом.

Этот период отличителен эмоциональными вспышками, все чаще возникающими конфликтами, возникновением травмоопасных ситуаций.

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