Лунный гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, наступит 10-й лунный день. Этот период хороший для творчества, любви и духовных поисков. Кроме того, будут хорошо продвигаться абсолютно любые дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.
Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, как в взаимоотношениях на личном плане, так и в деловом.
Этот период отличителен эмоциональными вспышками, все чаще возникающими конфликтами, возникновением травмоопасных ситуаций.
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